Il Mattino – Infortunio Vergara, difficile immaginare che possa tornare tra i convocati per Napoli-Milan. I dettagli

Antonio Vergara è al lavoro a Castel Volturno, con l’obiettivo di recuperare dalla fascite plantare. Un infortunio che, di fatto, lo ha impossibilitato a venir convocato da Gennaro Gattuso per i playoff Mondiali. Secondo quanto riportato da Il Mattino, è difficile immaginare che il numero 26 possa tornare tra i convocati subito dopo la sosta. Di seguito, il racconto.

“Vergara continua la sua fase di recupero, ma meglio frenare sulla data del suo rientro: complicato immaginare che possa tornare tra i convocati subito dopo la sosta, passerà ancora qualche settimana prima di rivederlo a disposizione di Conte. Vergara ha un problema alla pianta del piede, un posto particolare anche perché è complicata la riabilitazione. I suoi due mesi sull’ottovolante, lo hanno portato alla ribalta: senza l’infortunio, oggi sarebbe una delle armi segrete di Gattuso per battere l’Irlanda del Nord. Vedrà la gara in tv, sperando nella qualificazione al Mondiale: perché in quel caso, non è escluso che nel gruppo possa esserci ancora spazio per lui”.