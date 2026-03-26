Il Mattino – Infortunio Neres, servirà un altro mese perché venga riaggregato al gruppo

Scritto da:
Elia Falco
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David Neres è al lavoro a Castel Volturno per un’operazione alla caviglia che lo sta tenendo fermo da gennaio. Il suo è un lungo stop, che ha privato il Napoli della sua arma capace di scompaginare le partite. Come riporta Il Mattino, il brasiliano cammina ormai senza troppi problemi. Ma per rivederlo in gruppo, bisognerà attendere un mese, anche per evitare delle ricadute. Di seguito, ecco quanto riportato.“Anche se ormai cammina senza alcuna difficoltà, passerà almeno un altro mese prima che si possa riaggregare al gruppo azzurro. Anche in questo caso, l’ottimismo deve fare i conti con la realtà e con i timori di una ricaduta”.

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