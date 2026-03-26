Gazzetta – McTominay non ama perdere: quando segna, il Napoli fa risultato. Il dato

Quando McTominay segna, il Napoli non perde mai. È l’incredibile dato che riporta La Gazzetta dello Sport nella sua edizione odierna. Nelle partite disputate in campionato, lo scozzese è andato a referto per 7 volte, contribuendo a 4 vittoire e due pareggi. Di seguito, ecco quanto raccontato.

“Raccontano le statistiche, la sintesi assai indicativa di quanto possa valere un calciatore, che McTominay non ama perdere: nelle sue sette reti di questa stagione, resa opaca da una catena di infortuni che avrebbe spinto il più placido essere vivente a imprecare con le stelle, ci sono quattro vittorie (con il Sassuolo, con l’Inter, a Marassi con il Genoa e a Cagliari nell’ultima giornata) e poi anche due pareggi (a Milano sempre con i nerazzurri e al Maradona con il Verona). Ma un anno fa, nell’apoteosi che l’ha eletto campione d’Italia e miglior talento del campionato, Mcto ha fatto altro: è arrivato a quota dodici, ha battuto se stesso, e ha sistemato l’autografo in otto vittorie e due pareggi, arricchendo poi pure con due doppiette quel trionfo insospettabile”.