Gazzetta – Lukaku ha avvisato stamattina della sua permanenza in Belgio. Il club aveva una richiesta diversa

Romelu Lukaku è rimasto in Belgio insieme alla madre e ai figli per prepararsi al meglio per il finale di stagione, ragionando anche in ottica Mondiale. Una decisione inattesa da parte del club, che ora si sente irritato. Riporta La Gazzetta dello Sport, la società aveva chiesto al centravanti di rientrare a Castel Volturno per coordinare insieme la fase di recupero e così fronteggiare un problema fisico rimediato nelle scorse settimane durante la riablitazione. Di seguito, ecco quanto scritto.

“E se stessero per volare i panni sporchi? Romelu Lukaku ha avvisato stamattina il Napoli che non sarebbe arrivato a Castel Volturno per le due ultime sedute di allenamento di questa settimana: per riprendersi, sentirsi utile per il finale di stagione e prepararsi anche per il Mondiale, ha preferito starsene in Belgio. Ma le indicazioni e (forse) i patti sembravano diversi: il Napoli aveva chiesto a Lukaku di ripresentarsi in sede, per coordinare assieme la fase di recupero e fronteggiare un problema fisico avvertito nelle scorse settimane durante il periodo di riabilitazione. Big Rom in questi giorni ha cominciato a ragionare in prospettiva Mondiale, con il Belgio si è messo d’accordo sul programma immediato, dal quale sono state escluse le amichevoli in America, e poi ha fatto da sé, disattendendo – a quanto pare – l’accordo con il Napoli, che sembra abbastanza arrabbiato”.