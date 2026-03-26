Gazzetta – Italia-Irlanda del Nord e lo spettro dei rigori: Gattuso sceglie Politano. I dettagli

Italia-Irlanda del Nord è la partita più importante della storia recente della Nazionale. La sfida contro i nordirlandesi si disputerà in 90 minuti dove, in caso di parità, si andrà a tempi supplementari ed infine ai calci di rigore. Per questo, il Ct Gennaro Gattuso ha designato, stando alla Gazzetta dello Sport, 5 rigoristi su tutti: Mateo Retegui, Moise Kean, Matteo Politano, Sandro Tonali e Manuel Locatelli. Il calciatore partenopeo, dunque, potrebbe essere chiamato ad un’enorme responsabilità. Di seguito, ecco quanto riportato a proposito dalla Rosea.

“In Coppa Italia, a fine incontro, con la maglia del Napoli di rigori ne ha calciati quattro e li ha realizzati tutti: uno nella finale vinta contro la Juventus nel 2019-20 (in panchina c’era proprio Gattuso), due nella stagione attuale contro il Cagliari e il Como. Ne ha segnati altri in Serie A nel 2022-23 e nel 2023-24 e in precedenza nel Sassuolo e con l’Italia Under 20”.