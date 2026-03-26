Coulibaly, l’agente: “Interesse del Napoli? Siamo in contatto con più club. Prezzo? Vi dico”

Nochi Hamasor, agente di Karim Coulibaly, è intervenuto nel corso della trasmissione Salite sulla Giostra, in onda su Stile Tv. Qui, ha parlato a proposito dell’interesse del Napoli per il difensore tedesco classe 2007 di proprietà del Werder Brema. Di seguito, le sue dichiarazioni a riguardo.

“Il Napoli è in contatto con Coulibaly? Sì, siamo in contatto con più club perché quando un calciatore così giovane gioca a questo livello è normale che ci sia interesse. Non posso dire con quale squadra in particolare perché non siamo ancora in una fase avanzata. Lo seguono tante squadre di livello europeo e tra queste c’è il Napoli. Quanto somiglia a Koulibaly? Hanno lo stesso cognome, ma è l’unica similitudine. Lui è un giocatore diverso. Che margini di crescita ha? Ha un potenziale enorme vista la sua età. Ci sono altri 3/5 anni per un’ulteriore crescita viste le sue prestazioni in Bundesliga. In questi ultimi mesi sta performando molto bene. C’è un prezzo per il calciatore? È molto difficile fare un prezzo e dare una risposta. Molto dipende dal momento e dalla squadra che vuol provare a comprare. Il prezzo può essere influenzato da tanti fattori. Può trattarsi di una somma tra 22 o 102, può cambiare nel momento in cui parliamo”.