Cds – Napoli, il cambio di regole sul blocco del mercato: una vittoria simbolica per il club

Scritto da:
Carlo Ritondale
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Il Corriere dello Sport scrive del blocco del mercato a gennaio al Napoli e alle nuove norme che consentiranno ai club di utilizzare riserve e utili non distribuiti: “il caso era emerso durante la sessione di mercato di gennaio, colpendo in particolare il Napoli che per ragioni meramente tecnico-contabili non aveva rispettato il limite del costo del lavoro, ritrovandosi con il mercato in entrata bloccato, ora le nuove norme consentono ai club di utilizzare sia eventuali riserve di utili non distribuiti che eventuali riserve di liquidità”. Ciò che dunque aveva bloccato il mercato del Napoli a gennaio è diventato oggi possibile e la scelta ha rappresentato una sorta di riconoscimento ufficiale delle ragioni del Napoli. Il quotidiano la definisce “una vittoria simbolica, fuori tempo massimo”.

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