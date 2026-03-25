Zappacosta era accostato a due big di Serie A e una di premier

Fonte Tuttosport

L’elevato rendimento delle ultime annate gli era valso anche qualche sirena di mercato dalle big: Inter e Napoli nell’ultimo biennio hanno sondato il terreno per Zappacosta. In particolare gli azzurri dove siede in panchina un suo grande estimatore di vecchia data: quell’Antonio Conte, che aveva fortemente voluto Zappacosta al Chelsea nel 2017. Tanto che i Blues scucirono ben 25 milioni per accaparrarselo dal Toro. Niente da fare. La famiglia Percassi si è tenuta stretta di uno degli elementi più affidabili della squadra.