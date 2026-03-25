Tmw – Juan Jesus, rinnovo in bilico. Il Napoli ha una strategia: i dettagli

La permanenza di Juan Jesus al Napoli per la prossima stagione non è affatto scontata. Il brasiliano, classe 91, in questa stagione si è confermato come un elemento utile nello scacchiere di Conte. Ma, il suo futuro potrebbe essere lontano dagli azzurri. La dirigenza ha una strategia: abbassare l’età media. E in questa, l’ex Roma potrebbe essere uno dei sacrificati. Il suo contratto scade al termine di questa stagione, e le negoziazioni sono in fase di stallo, senza novità rilevanti. Non è da escludere un rinnovo annuale, ma a patto che il giocatore non abbia fretta di avere certezze, vista anche la possibilità di un ritorno in Brasile. A riportare è il portale Tuttomercatoweb.