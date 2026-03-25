Politano sta bene, l’annuncio di Gattuso: “Non ha nulla, sarà a disposizione”

Matteo Politano sta bene, non ha rimediato alcun infortunio e sarà regolarmente a disposizione di Gennaro Gattuso per la partita Italia-Irlanda del Nord, semifinale dei playoff per l’accesso ai Mondiali del 2026. Negli ultimi giorni, il numero 21 del Napoli non si è allenato con la Nazionale a causa di un affaticamento muscolare che ha suscitato un po’ di preoccupazione tra i tifosi, facendo pensare che si trattasse dell’ennesimo infortunio. Invece, il calciatore sta bene e si è allenato in gruppo. Ad annunciarlo è stato lo stesso Ct nella conferenza stampa della vigila del match del Gewiss Stadium. Di seguito, le sue parole.

“Mancini, Politano e Calafiori non hanno nulla, sono a disposizione. Gli unici in dubbio sono Bastoni e Scamacca, che hanno lavorato solo parzialmente in gruppo”.