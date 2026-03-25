Napoli il più ‘anziano’ della Serie A: parte la rivoluzione Gen Z

Fonte Corriere del Mezzogiorno

Il Napoli ha l’età media più alta della serie A (28 anni),ncon dieci giocatori over 30 nella propria rosa. Un dato da invertire nel corso della prossima estate, un percorso già iniziato a gennaio con gli arrivi di Alisson Santos e Giovane. In vista del prossimo mercato estivo, l’orientamento è ringiovanire l’organico e abbassare il monte ingaggi. Una base giovane, di talento c’è, potremmo definirla la Generazione Z del Napoli : da Gilmour a Gutierrez, da Vergara ad Alisson Santos, da Hojlund a Giovane, da Buongiorno ad Elmas.