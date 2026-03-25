Lukaku si ferma: niente Belgio, testa solo al recupero

Fonte Il Mattino

Nessun allarme rosso, nessun peggioramento. Ma Lukaku è travolto da una tempesta emotiva: ha deciso che non è il caso di partire in queste ore per gli Stati Uniti con il Belgio, si è fatto visitare anche dai medici della federazione di Bruxelles che lo hanno rassicurato sullo stato clinico. Ma ha preso atto che non è pronto, nonostante qualche muso lungo per non essere entrato in campo nelle ultime gare del Napoli. Poi ha parlato con il ct Rudi Garcia dopo aver già anticipato ad Antonio Conte, prima di raggiungere la sua nazionale, che avrebbe scelto di tornare a Castel Volturno perché non aveva senso correre rischi in questa trasferta oltreoceano. Dunque, non ha senso interrompere il programma di recupero: non deve dimostrare nulla al Belgio, lui che di quella squadra è uno dei simboli. In ogni caso, sta bene, non ci sono stati intoppi o altre complicazioni ma anche il Belgio ha preso atto che è in ritardissimo nel recupero. E non è colpa dello staff di Conte. E allora arriva la scelta più saggia: rinuncia alle due amichevoli americane e torna ad allenarsi nel quartier generale sul litorale domizio. D’altronde, non è un caso se fino ad adesso ha giocato poco più di 41 minuti in campionato da quando è tornato disponibile, più di due mesi fa ormai. La sua condizione è precaria, sia quella fisica che quella atletica. E sta facendo molta fatica ad avvicinarsi al top e se va avanti così il rischio, vero, è che perderà il Mondiale. Per questo, ha rinunciato a prendere parte al viaggio negli Usa per affrontare gli Stati Uniti e il Messico. Perché le possibilità di essere convocate dipendono da questi due mesi in azzurro, dal suo recupero. Garcia è sicuro che sia una questione di minutaggio, ma è pur vero che non vuole rischiare che possa farsi male proprio con il Belgio. Da qui, l’ok anche dell’ex tecnico del Napoli al rientro in città. Per la ripresa del programma.