Lukaku-De Bruyne, due strade opposte: uno fatica, l’altro vola

Fonte Corriere del Mezzogiorno

La differenza tra Lukaku e De Bruyne è nelle scelte: Big Rom ha scelto la terapia conservativa per recuperare dall’infortunio, De Bruyne si è operato, ha lavorato in Belgio nel percorso di riabilitazione e si è presentato a Napoli in condizioni brillanti. Big Rom è tornato a disposizione per Juventus-Napoli dello scorso 25 gennaio, in due mesi ha portato a casa solo 64 minuti, De Bruyne è rientrato il 6 marzo contro il Torino e in tre gare ha già più che raddoppiato il minutaggio del suo connazionale: 146 minuti di gioco.