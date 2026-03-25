Il Mattino – Conte osserva Hasa e Rao, in estate deciderà se tenerli in prima squadra

Per la prossima stagione, Antonio Conte dovrà prendere le sue decisioni su Luis Hasa ed Emanuele Rao. Il primo, è oggi in prestito alla Carrarese, dove si sta affermando come uno dei talenti più interessanti della Serie B. Nel corso di questa stagione, l’ex Lecce ha messo a referto 5 gol e 3 assist giocando perlopiù in mediana, diventando uno dei trascinatori della formazione toscana. Il secondo invece, si sta pian piano ritagliando il suo spazio a Bari, dove sta agendo in varie posizioni del fronte offensivo. Per lui, fino ad ora, sono arrivati 6 gol e un assist. Come riporta l’edizione odierna de Il Mattino, il tecnico sarà chiamato a decidere se i due talenti andranno rispediti in prestito oppure potranno già entrare a far parte della prima squadra. Di seguito, ecco quanto riportato.

“Dovrà anche decidere se lasciare ancora in prestito la prossima stagione Hasa e Rao o se la loro crescita in serie B con Carrarese e Bari sia sufficiente per inserirli in prima squadra. Sarebbe per Conte una grande scommessa, ma a lui lavorare sui giovani cresciuti nel vivaio del proprio club lo esalta. Non a caso, in questo Napoli è esploso Vergara e in attacco c’è spazio per altri due 23enni come Hojlund e Alisson Santos”.