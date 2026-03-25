Il Mattino – Conte attende novità per il centro sportivo. La situazione

Antonio Conte aspetta novità per quanto riguarda la questione centro sportivo. Il tecnico dei partenopei ha compreso che dietro la realizzazione di una nuova Casa per il Napoli ci siano delle difficoltà. Questo, anche per un motivo: recitare la sua parte nell’organizzazione del settore giovanile. Ne parla l’edizione odierna de Il Mattino.

“Non è semplice chiudere il discorso per la nuova Casa del Napoli: Conte vuole essere aggiornato, sa che ci sono difficoltà. I terreni già opzionati sono quelli di Succivo, ma da qualche settimana l’ex assessore regionale Bruno Discepolo, capo dei progettisti del centro sportivo, sta provando altre strade, come quella che porta a Monterusciello e ai terreni della Q8, a Napoli Est. Tutte strade in salita, soprattutto per le altissime richieste economiche. In ogni caso, Conte vuole esserne aggiornato, perché è pronto anche a recitare la sua parte nell’organizzazione del settore giovanile. Potrebbe essere una delle mission principali del Conte-Ter, magari anche dando suggerimentisulla parte tecnica, con il suggerimento di collaboratori. Ipotesi che saranno sul tavolo a fine stagione, quando verrà fatto il punto degli obiettivi della terza stagione in azzurro di Conte”.