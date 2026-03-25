Gazzetta – Napoli-Milan, sarà lo stadio che tutti si aspettano. In cinquantamila per sostenere gli azzurri

Napoli-Milan sarà un sold out annunciato. Il big match del Lunedì in Albis sarà un vero e proprio scontro diretto che determinerà chi da qui alla fine del campionato potrà insidiare l’Inter di Cristian Chivu. Una di quelle sfide in cui il pubblico può fare la differenza. Questo, certamente non mancherà al Maradona. Come riporta La Gazzetta dello Sport, esso sarà “lo stadio che tutti si aspettano”.

“Sarà lo stadio che tutti si aspettano, pieno come un uovo di Pasquetta. Tutto esaurito annunciato da una prevendita che non ammette discussioni: nessuno vuole perdersi Napoli-Milan, la gara che vale il secondo posto e il ruolo di anti-Inter. E d’altro canto è un classico, quando gioca il Napoli di Conte, che anche stavolta riuscirà a tenere al proprio fianco i cinquantamila «autorizzati» ad assistere al match del Lunedì Santo, quello che può indirizzare l’inseguimento ai nerazzurri e concedere un’opzione sulla qualificazione per la Champions League”.