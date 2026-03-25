Gazzetta – Napoli-Milan attraverso i numeri: gli azzurri sono più “alti” ma più cinici. Max può contare su Maignan e Modric

Napoli-Milan, una sfida anche di numeri. Alcuni di questi sono stati riportati nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Qui, si può comprendere come gli azzurri siano più “alti” dei rossoneri, ma che risultano essere meno produttivi davanti. Anzi, la formazione di Conte è più cinica di quella di Allegri, che ha un rapporto gol-xG negativo. “I numeri parlano. Non dicono tutto, ma qualcosa suggeriscono. E su Napoli e Milan danno un quadro del diverso assetto delle due. Un esempio? Massimiliano Allegri ama difendere in blocco basso (baricentro basso a 50,5 metri, formazione raccolta in 31,3 metri, linea di difesa ai 24 metri, aggressione per il recupero palla nel primo terzo di campo – 33,8 metri), Antonio Conte è più ibrido (baricentro medio a 51,5 metri, formazione raccolta in 32,2 metri, linea di difesa ai 28,7 metri, aggressione per il recupero palla ai 37,1 metri). Eppure, il Milan è rapido nei capovolgimenti di fronte e calcia verso la porta avversaria più del Napoli (13,7 a partita contro 13), pur centrandola paradossalmente meno (4,6 volte contro 4,8). A proposito di paradossi, si è spesso scritto della capacità dei rossoneri di sbloccare le partite al primo tiro in porta, ma in realtà gli xg, che misurano l’aspettativa dei gol segnati in base alla pericolosità delle occasioni create, raccontano di un Conte molto più cinico di Max: in Serie A il Milan vanta 47 reti realizzate, ma l’aspettativa era di oltre 55; il Napoli, invece, ha segnato 46 gol con un xg di 46,5, sostanzialmente in linea, dunque, con le chance prodotte. Il Napoli fa più possesso palla (58,3% contro 52,5%), ma è meno preciso nella gestione (86,3% di passaggi riusciti contro 87,7%); il Milan è la squadra che va più in fuorigioco in Serie A (oltre due volte a partita, il Napoli 1,13), ma quella che fa meno falli (10 a gara, il Napoli 12)”.

La partita però, sarà certamente indirizzata dai singoli. Il Napoli può vantare di un bomber più prolifico come Hojlund e di un ottimo assistman come Politano, il Milan invece su un portiere fenomenale come Maignan e su un maestro come Modric.“Vedi Mike Maignan, che in 29 partite ha messo assieme la bellezza di 81 parate, salvando l’81,1% dei tiri (migliore in Serie A). Un dato molto maggiore a quello della combo azzurra Milinkovic-Meret, 56 in due. E se pensate che il Milan conceda molto più del Napoli, forse avete una prospettiva un po’ esagerata: i rossoneri subiscono in media 11,2 tiri a partita, i campioni d’Italia 10,6. Anche se pure qui la precisione fa la differenza e può dare adito ad altre interpretazioni: gli attaccanti avversari hanno centrato la porta del Diavolo 16 volte in più di quella del Napoli. Dalla difesa all’attacco: Conte può contare su di un centravanti già indoppia cifra (Hojlund 10 gol) e su un assistman da Top 10 in SerieA (Politano 5), mentre Allegri si ferma alle 9 reti di Leao e ai 4 assist di Rabiot. Antonio, però, può attaccare anche con i centrocampisti e in particolare uno, Scott McTominay: lo scozzese ha una media di 2,9 tiri a partita, primo nel suo ruolo. Il Milan compensa con la classe di Luka Modric: il campione croato è nella Top 10 del campionato per palle intercettate (38), passaggi (1933, solo Locatelli della Juventus ne ha di più), calci di punizione che hanno raggiunto un compagno (91, primo). Anche se il regista del Napoli, Stanislav Lobotka, è primo tra i centrocampisti per precisione dei passaggi (oltre il 92%)”.