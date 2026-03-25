Compleanno in casa Napoli: Spinazzola compie 33 anni. Gli auguri della società

Leonardo Spinazzola compie oggi 33 anni. Il terzino del Napoli, arrivato nell’estate del 2024 da svincolato, si è rivelato essere uno tra gli elementi più importanti del gruppo di Antonio Conte. All’ombra del Vesuvio, ha contribuito alla vittoria di uno scudetto e di una Supercoppa Italiana. In tutte le competizioni, ha totalizzato 66 presenze, 4 gol e 6 assist. A Spinazzola vanno gli auguri da parte di tutta la redazione di MondoNapoli.

Di seguito, la nota diffusa dalla società sul proprio sito ufficiale: “Compleanno in casa azzurra. Leonardo Spinazzola compie 33 anni. Il difensore azzurro è nato il 25 marzo 1993 a Foligno. A Leonardo vanno gli auguri del Presidente De Laurentiis e di tutta la SSC Napoli. Spinazzola, che ha esordito in azzurro il 10 agosto 2024 nella vittoria in Coppa Italia contro il Modena, conta 66 presenze e 4 gol. Ha contribuito alla conquista del quarto scudetto e della Supercoppa Italiana. Buon compleanno Leo!”