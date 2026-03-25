CdS – Spinazzola, la Juve tenta l’assalto su indicazione di Spalletti. Il giocatore da priorità al Napoli

Scritto da:
Elia Falco
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La Juventus di Luciano Spalletti punta a rifondare. Per la prossima stagione, arriveranno diversi nuovi innesti, in particolar modo a parametro zero. Uno degli elementi più graditi al tecnico di Certaldo è quello di Leonardo Spinazzola, il cui futuro al Napoli appare oggi incerto. Come racconta Il Corriere dello Sport, il giocatore ha dato la sua priorità agli azzurri, che però offrono solo un contratto annuale. I bianconeri invece, puntano ad un accordo biennale. Di seguito, ecco quanto riportato.

“La Juve ci pensa e si è già fatta viva per Spinazzola, cresciuto tra l’altro in bianconero, offrendo un contratto biennale. Il giocatore ha dato la sua priorità al Napoli, e lì vorrebbe restare, ma al momento il club campione d’Italia gli garantirebbe soltanto un prolungamento annuale. C’è quindi ancora da lavorare ma la porta non è chiusa”.

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