CdS – Napoli, oggi doppia seduta di allenamento guidata da Stellini. I dettagli

Oggi (e così fino a fine settimana) il Napoli svolgerà una serie di doppie sedute di allenamento con i calciatori rimasti a Castel Volturno e/o non convocati dalle proprie nazionali. Queste, saranno guidate dal Cristian Stellini, vice di Antonio Conte. Come è già noto, il tecnico è tornato a Torino vicino alla famiglia, così per poter ricaricare le pile per qualche giorno. Una decisione presa in totale sintonia con il club. Ne parla l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport.

“Di nuovo in campo. Doppia seduta di allenamento per il Napoli al centro sportivo di Castel Volturno, la prima di una serie di quattro. Sosta di lavoro per la squadra, affidata a Stellini, il vice di Conte, fino alla fine della settimana. Antonio è partito lunedì per Torino, dopo aver inaugurato il weekend a Napoli: sabato ha osservato dal vivo la Primavera azzurra contro il Genoa insieme con il vice ds Sinicropi e il responsabile del settore giovanile Grava, e fino alla ripresa della prossima settimana ne approfitterà per ricaricarsi. Un po’ di relax in famiglia come a novembre e in totale sintonia con il club, prima di riprendere il comando delle operazioni sul campo, sul rettilineo finale che porterà allo scontro diretto per il secondo posto con il Milan, in programma il 6 aprile al Maradona (ore 20.45). Fino a venerdì, intanto, la squadra sosterrà un menù ricco di doppie sedute di allenamento al Training Center, senza dodici nazionali e con un plotoncino di ragazzi della Primavera aggregati per infoltire il gruppo”.