CdS – Napoli: occhi su Goretzka per l’estate. C’è la concorrenza del Milan e non solo. La situazione

Napoli-Milan fa parlar di sé ancor prima di iniziare. Se il match sul campo verrà disputato di lunedì 6 aprile, le due squadre si stanno già “affrontando” seppur nel contesto del mercato. Entrambe infatti, pensano a Leon Goretzka, centrocampista in uscita in estate dal Bayern Monaco, su cui sono anche Juventus, Inter, Atletico Madrid e Arsenal. L’ostacolo principale alla trattativa è quello dell’ingaggio, poiché il tedesco attualmente percepisce 9 milioni annui. A riportare è l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport.

“Non è solo il Diavolo ad aver messo nel mirino Leon Goretzka, illustre svincolato in scadenza il 30 giugno con il Bayern Monaco: alla corsa s’è iscritto anche il Napoli. Un profilo internazionale, un centrocampista di 31 anni che alle capacità tecniche abbina lo spessore fisico, garantendo intensità e grande impatto in entrambe le fasi e anche un po’ di assist e gol. Un giocatore completo, uno di quelli che aiutano a fare il salto di qualità anche in campo europeo: come ha ampiamente dimostrato l’arrivo di McTominay e ribadito a tratti quello di De Bruyne – causa infortunio – certe carte e certe mosse sono decisive per il rendimento e per la crescita complessiva del gruppo”.