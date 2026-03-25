CdS – Mercato e rinnovi, la situazione a centrocampo: in discesa McTominay. Le situazioni di Anguissa e Lobotka

Il Napoli lavora ai rinnovi di contratto e alla permanenza dei suoi centrocampisti. Se la strada per un nuovo accordo con Scott McTominay sembra in discesa, vanno ancora sciolti i nodi per quanto riguarda le situazioni di Anguissa e di Lobotka, entrambi in scadenza nel 2027. I colloqui con il camerunense si sono interrotti a seguito dell’infortunio. Però, l’intenzione è quella di continuare, nonostante i tanti estimatori esteri. Lo slovacco ha invece nel suo contratto una clausola rescissoria del valore di 25 milioni di euro. Di seguito, ecco quanto riportato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport.

“McTominay sta discutendo il rinnovo e l’orizzonte è addirittura luminoso: rinnovo in vista. Resta da sciogliere, invece, il nodo relativo ad Anguissa: dopo l’infortunio di novembre rimediato con la nazionale, i colloqui per prolungare il rapporto con il Napoli sono gradualmente divenuti meno intensi, e così al momento la certezza resta la clausola di rinnovo annuale, fino al 2027, fissata a favore del club di De Laurentiis. Frank ha tanti estimatori, ovviamente, soprattutto in Turchia, ma le parti hanno intenzione di continuare a camminare fianco a fianco; trovando però una quadra che faccia piacere a tutti. Poi, Lobotka: anche il suo contratto scadrà nel 2027, ma a margine è stata inserita una clausola rescissoria da circa 25 milioni che potrebbe liberarlo“.