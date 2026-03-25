Amichevole Napoli Legends, ci sarà anche Mertens! Il belga: “Sarete sempre qualcosa di speciale”

Ci sarà anche Dries Mertens alla Notte dei Leoni, evento organizzato dalla Napoli Legends con il fine benefico di raccogliere fondi per l’Ipm di Nisida. Al Maradona, il giorno 26 maggio 2026 alle ore 20:30, verrà disputata un’amichevole tra le leggende del Napoli e le leggende del Resto del Mondo. A questa, dopo le presenze annunciate di calciatori come Lavezzi, Cabone, Krol, Zola e Insigne, si aggiunge Mertens. Lo rivela la stessa associazione su Instagram che, tra le altre cose, ha diffuso un messaggio del calciatore belga. Di seguito, ecco quanto reso noto.

“26 maggio 2026. Stadio Maradona ore 20:30. Io Dries Mertens sto per tornare in campo al Maradona di Napoli, casa mia, l’ho sempre detto e lo sento ancora oggi più forte di prima. Per una giusta causa e per salutarvi tutti. Per me sarete sempre qualcosa di speciale, perché qui non sono mai stato solo un calciatore: qui sono diventato uno di voi. Grazie per tutto l’amore, non finirà mai”.