Sabatini: “Il Napoli ha passeggiato a Cagliari, l’Inter ha sofferto la Fiorentina”

Il Napoli nell’ultima giornata di campionato ha vinto in trasferta a Cagliari accorciando le distanze dall’Inter fermata dalla Fiorentina.

L’opinionista di Mediaset, Sandro Sabatini ha analizzato le prestazioni degli Azzurri dei nerazzurri sottolineando la gestione perfetta del Napoli: “Vorrei fare il confronto su come Inter e Napoli hanno gestito l’1-0. Il Napoli ha quasi passeggiato contro il Cagliari, mentre l’Inter è andato sotto sul piano del gioco contro la Fiorentina. Il livello delle due gare era lo stesso”.