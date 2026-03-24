Reja: “Il calendario può aiutare il Napoli, non si devono sottovalutare i match”

Il pareggio inaspettato dell’Inter a Firenze ha riaperto la corsa scudetto che vedrà coinvolto anche il Napoli.

Eddy Reja, ex mister azzurro, a Il Mattino ha detto la sua in merito alla corsa scudetto: “Il pareggio di Firenze ti dice che il campionato non è chiuso. Che Milan e Napoli non hanno mollato e che la prossima gara sarà decisiva per loro due, in qualche modo.

Napoli? Credo che il calendario possa dare una mano. Certo, dopo il Milan ci sarà anche la trasferta a Como che resta impegnativa, ma il cammino delle altre due sfidanti mi pare più articolato. Cosa evitare? Sottovalutare alcune partite. Le “piccole” in Italia non sono mai piccole. Conte lo sa bene“.