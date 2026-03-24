La sosta arriva nel momento migliore del Napoli, ma c’é una nota positiva: il punto sugli infortunati

La pausa per le Nazionali arriva forse nel momento peggiore per il Napoli che forte delle quattro vittorie consecutive, si é portato a-7 dall’Inter. La nota positiva potrebbero essere il rientro degli infortunati, specialmente quello di Rrahmani e Di Lorenzo. Come riporta il Corriere dello Sport, metà aprile potrebbe essere la data del rientro per il difensore kosovaro e il capitano azzurro, con un piccolo anticipo sui tempi per quest’ultimo. Due pedine fondamentali per Conte per questo infuocato finale di stagione. Ci vorrà più tempo invece per il lungodegente Neres e Vergara, che potrebbero rivedersi agli inizi di maggio.