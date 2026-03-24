Calori: “Napoli-Milan determinante per la corsa scudetto, chi vincerà avrà l’obbligo di non perdere più”

Alessandro Calori, è intervenuto ai microfoni di Radio CRC parlando della corsa a 3 per lo scudetto: “Lunedì sera ero allo stadio a vedere Fiorentina-Inter. I nerazzurri sono in un momento di appannamento, non hanno la fluidità che hanno avuto per un lungo periodo in questa stagione. Probabilmente qualcuno è sottotono, non c’è neanche Lautaro. Ognuno ha le sue particolarità nel corso di una stagione. Sicuramente l’Inter ha un enorme vantaggio poiché 6 punti a otto giornate dalla fine sono tanti.

L’Inter è una squadra esperta che non sta vivendo un grandissimo periodo. Bisogna vedere quanto perdurerà, dopo subentreranno altri fattori come la tensione e la paura. Dipende come le squadre sapranno mantenere la propria continuità. La prossima sarà Napoli-Milan che sarà determinante. Chi vince avrà il compito di inseguire la prima e di non sbagliare mai, neanche un passaggio. Mi riconoscono ovunque, non solo a Torino. I juventini sono un po’ dappertutto. Parliamoci chiaro: in Italia o sei juventino o sei antijuventino“.