La Repubblica – Napoli, pausa nazionali: Conte si dedica alla famiglia

Stando a quanto riportato da La Repubblica, Antonio Conte, non sarà a Castel Volturno alla ripresa degli allenamenti, che saranno affidati al vice Cristian Stellini: “Il Napoli si ritroverà senza tredici giocatori al Training Center di Castel Volturno per la ripresa degli allenamenti ma partirà comunque l’operazione Milan. Lo scontro diretto può valere il sorpasso in classifica concretizzando così il secondo posto. L’appuntamento è fissato per domani e a dirigere il lavoro ci sarà Cristian Stellini, il vice di Conte. Il condottiero azzurro ripeterà il programma di novembre: ha dato le consegne al suo staff e dedicherà qualche giorno in più alla famiglia. Nessuna sorpresa particolare: era già accaduto altre volte anche se nell’immaginario collettivo c’è soprattutto la pausa di cui ha usufruito nel post Bologna. La brutta sconfitta del Dall’Ara era stata poi accompagnata dal suo sfogo negli spogliatoi (“Non accompagno un morto…”) che aveva alimentato cattivi pensieri quando la notizia della sua assenza diventò di dominio pubblico. In realtà Conte aveva concordato tutto prima con la società e lo ha fatto anche adesso. Sarà sul ponte di comando nella settimana che precede il Milan, quando rientreranno tutti i titolari”.