Tuttomercatoweb-Il ciclo Conte non è finito: i motivi

Il Napoli, con il ritorno dei vari calciatori infortunati ha ripreso la propria marcia vincendo le ultime 4 partite in campionato e portandosi otto punti sopra la Juventus quinta in classifica.

Tuttomercatoweb, ha analizzato il momento azzurro e la conferma sempre più vicina di mister Conte: “Anche il Napoli vola. Come sono lontane le tensioni che hanno spesso accompagnato il mondo partenopeo in questa stagione. Una serie di infortuni da incubo, una Champions sparita troppo presto e un allenatore “spedito” in vacanza. L’ultimo Napoli è tutta un’altra storia. Presto ci sarà il confronto tra De Laurentiis e Conte. Non immagino un momento da sfida all’OK Corral.

Anzi, credo che ci siano tanti buoni motivi per immaginare che questo matrimonio vada avanti. Ne indico tre: il Napoli non ha finito un ciclo anzi è a metà di un percorso quindi Conte avrebbe la possibilità di ottenere il meglio da un gruppo di giocatori che conosce bene; 2) un Napoli con il vero De Bruyne, il vero Lukaku e con alcuni acquisti mirati può andare molto avanti in Europa e Conte ha bisogno di dimostrare di poter fare la differenza anche in Champions 3) Italiano o De Zerbi che sono visti come possibili alternative a Conte darebbero molto meno garanzie a De Laurentiis“.