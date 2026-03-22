Scivolone GdS – “Il Napoli ha vinto uno Scudetto in 5 anni”

Ieri il quotidiano la Gazzetta Dello Sport ha fatto un resoconto sulle ultime 5 stagioni di Serie A, ovvero da quando si é interrotto il dominio della Juventus. Dal 2020/2021 al 2024/25 il Milan ha vinto uno Scudetto, mentre l’Inter ed il Napoli ne hanno vinti due. Tuttavia, il quotidiano si dimentica dello Scudetto vinto dal Napoli con Luciano Spalletti nella stagione 2022/23. Ecco uno spezzone dell’articolo:

“Sarà una volta tra tre big. In competizione ci sono le squadre che hanno vinto gli ultimi cinque Scudetti interrompendo nel 2020 il lungo dominio della Juve: 2 volte ha primeggiato l’Inter (nelle stagioni 2020/21 e 2023/24), una il Milan (2021/22) ed una il Napoli (2024/25)“.