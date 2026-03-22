Repubblica – Conte potrebbe fare la stessa cosa che ha fatto a novembre dopo Bologna-Napoli 2-0

Oggi si chiude la 30a giornata di Serie A, dopodiché ci sarà l’ultima sosta per le Nazionali della stagione: una sosta per le Nazionali importante visto che scopriremo se la Nazionale Italiana parteciperà al prossimo Mondiale quest’estate, o se sarà il terzo Mondiale di fila senza Italia. Nel frattempo l’allenatore del Napoli, Antonio Conte, starebbe pensando di prendersi qualche giorno di riposo durante questa sosta per le Nazionali, per presentarsi con le pile ancora più cariche alla volata finale: lo riporta il quotidiano La Repubblica. Da ricordare che Conte fece la stessa cosa durante la sosta per le Nazionali a novembre (periodo di pausa concordato con la società) dopo la sconfitta per 2-0 a Bologna, prendendosi una settimana di pausa a Torino.