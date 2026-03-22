Pavan: “Conte tornerebbe alla Juventus se potesse, il Napoli é un ripiego”

Il vice direttore del sito TuttoJuve, Massimo Pavan, parla della situazione attuale del Napoli di Antonio Conte, gli infortuni della squadra Partenopea, ed il futuro del tecnico pugliese. Ecco le parole di Pavan. “Quest’anno deve aver sbagliato nella preparazione, gli infortuni sono stati troppi. Può esserci anche una componente di sfortuna, ma le responsabilità restano.

Ritorno alla Juventus? Penso che Conte voglia ancora tornare alla Juventus, ma dopo quanto accaduto lo scorso anno, quando ha sedotto e poi abbandonato i bianconeri, la situazione é cambiata: se potesse, tornerebbe subito a Torino. Non credo che Napoli sia la sua prima scelta ma piuttosto un ripiego“.