Pasquale Bruno: “Oggi il regolamento aiuta gli attaccanti, noi li potevamo aggredire maggiormente”

Pasquale Bruno, ex difensore della Juventus negli anni ’90 ha parlato del cambiamento del calcio e della maggior tutela degli attaccanti: “Noi eravamo forti, ma abbiamo avuto la fortuna di avere dalla nostra parte il regolamento, che ci permetteva di ‘menare’ i campioni. Immaginate oggi calciatori come Maradona, Van Basten, Careca, Bruno Giordano, Baggio, Vialli, senza poterli toccare. Noi giocatori come Maradona e Baggio non li facevamo proprio girare, perché se ti puntavano, andavi in grandi difficoltà. Maradona cosa farebbe con le regole di adesso? Tre/quattro gol a partita e provocherebbe due/tre espulsi. Lo dico con rispetto per i calciatori che giocano oggi“.