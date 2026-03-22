Massimo Mauro: “Prestazione da grande squadra a Cagliari”

La prestazione del Napoli a Cagliari non ha convinto per il gioco mostrato nonostante la vittoria senza sofferenze.

Massimo Mauro, ex calciatore del Napoli a La Gazzetta dello Sport ha espresso il proprio pensiero in merito alla vittoria azzurra: “Per gli amanti dello spettacolo, do un’altra lettura: vittoria per 0-1, in sicurezza, senza mai concedere una sola occasione, se non quella del finale in cui Spinazzola ha liberato. E un paio di opportunità per chiuderla. A me è sembrata una prestazione da grande squadra, quella che sa ciò che vuole e se lo prende evitando che ci sia spargimento di ansia. Penso possa bastare”.