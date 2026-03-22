Italia Under 19, ecco i convocati di Bollini: c’é un centrocampista del Napoli Primavera

L’Italia Under 19 si prepara ad affrontare la Scozia (mercoledì 25 marzo), la Polonia (sabato 28 marzo) e l’Irlanda (martedì 31 marzo) nel Gruppo A2 della Lega A delle Qualificazioni al prossimo Europeo Under 19 (si gioca ogni anno). Tra i convocati del ct Alberto Bollini spunta anche un centrocampista che milita attualmente nella squadra Primavera del Napoli allenata da Dario Rocco. Di seguito, ecco la lista completa dei convocati di Bollini per le Qualificazioni al prossimo Europeo Under 19.
Portieri: Francesco Cereser (Torino), Alessandro Longoni (Milan)
Difensori: Benit Borasio (Juventus), Leonardo Noah Bovio (Inter), Cristiano De Paoli (Como), Dauda Amihere Iddrisa (West Bromwich Albion), David Marini (Cesena), Jean-Tryfose Mambuku (Stade de Reims), Mattia Ridolfi (Cesena).
Centrocampisti: Andrea Ballanti (Torino), Alessio Baralla (Como), Vincenzo Damiano (Venezia), Christian Dottori (Perugia), Luca Lo Monaco (Bologna), Valerio Maccaroni (Roma), Vincenzo Prisco (Napoli).
Attaccanti: Antonio Arena (Roma), David Bonacina (Torino), Thomas Campaniello (Empoli), Christian Fogliaro (Monza)