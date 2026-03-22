Insigne: “C’è un grandissimo rapporto con la proprietà del Napoli, Conte ci tiene alla condizione fisica”

Lorenzo Insigne, ala sinistra del Pescara ed ex capitano del Napoli, ha rilasciato un’intervista a cura di Ciro Venerato ai microfoni di RAI 2 nel programma Dribbling. Il calciatore ha parlato della promozione in Serie A ottenuta con il Pescara nella stagione 2011/12, del suo attuale rapporto con il Napoli, della Nazionale Italiana e di Zdenek Zeman. Di seguito, ecco le parole di Insigne:

“14 anni fa ho fatto una cosa straordinaria con Verratti, Immobile e altri ragazzi. Ci tenevo a venire qui e dare una mano al Pescara: dobbiamo crederci fino alla fine, le potenzialità ci sono. Con la proprietà del Napoli c’é sempre un grandissimo rapporto: quando ho avuto la chiamata di Manna qualche chiacchierata con il Presidente c’é stata. E’ stato onesto e sincero con me, gli piaceva l’idea, era contento del mio attaccamento alla maglia e alla città di Napoli, come ho sempre ribadito. Penso sia stato un fattore di preparazione atletica. Conte é un grandissimo allenatore, ci tiene tanto alla condizione fisica: sicuramente é stato quello il fattore che ha inciso.

Finché gioco la speranza é quella di tornare in Nazionale, quella maglia é importante: tutti da piccoli sognano di giocare con quella maglia. Al di là del Mondiale a giugno, sarei onorato di giocare anche queste due partite. Zeman? Ora lo so che non é in ottime condizioni, e questo mi dispiace. Quando sono arrivato qui l’ho sentito: la prima cosa che mi ha detto con la sua voce mitica é stata “Fammi divertire”“.