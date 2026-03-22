Il Roma: “Napoli torna terzo, ma Conte punta all’Inter e alla rimonta”

Con la vittoria del Milan contro il Torino, il Napoli scivola nuovamente al terzo posto della classifica, nonostante il successo conquistato venerdì sera contro il Cagliari. La notizia apre oggi l’edizione cartacea de Il Roma, che dedica ampio spazio al calcio e alle dinamiche della lotta Scudetto.

Il quotidiano evidenzia però l’ottimismo e l’ambizione di Antonio Conte, che non sembra preoccupato dalla posizione in classifica. “Il Napoli è tornato terzo, ma Conte punta l’Inter”, scrive Il Roma, sottolineando come l’allenatore azzurro creda ancora nella rimonta per il titolo.

Il tecnico ha chiarito la propria determinazione: il Napoli continuerà a lottare con convinzione, sfruttando le proprie qualità e il momento positivo della squadra, puntando a ridurre il distacco dalla capolista e a giocarsi fino in fondo le chance per lo Scudetto.