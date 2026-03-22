Il Mattino: “Tutti pazzi per il Maradona”

Lo stadio Diego Armando Maradona protagonista delle Giornate FAI Primavera, con un’affluenza straordinaria che ha visto centinaia di visitatori varcare i cancelli dell’impianto napoletano. A raccontarlo è Il Mattino, che in prima pagina titola “Tutti pazzi per il Maradona”, evidenziando il grande entusiasmo attorno a uno dei luoghi simbolo della città.

L’iniziativa ha attirato tifosi e curiosi, desiderosi di scoprire da vicino gli spazi dello stadio, trasformato per l’occasione in meta culturale oltre che sportiva. Un segnale forte del legame tra Napoli e il suo tempio calcistico. Nel sommario, il quotidiano riporta anche le parole del sindaco Gaetano Manfredi, che ha aperto alla possibilità di riattivare il sacrario dello stadio: un progetto che potrebbe restituire ulteriore valore storico e simbolico all’impianto.

