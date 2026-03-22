Corriere dello Sport: “Napoli, con i rientri cambia tutto”

Il momento positivo del Napoli non è casuale, ma il risultato di un percorso costruito anche grazie al recupero degli uomini chiave. Nelle ultime settimane, infatti, la squadra di Antonio Conte ha cambiato marcia, centrando quattro vittorie consecutive contro Verona, Torino, Lecce e Cagliari.

A sottolinearlo è il Corriere dello Sport, che evidenzia come il ritorno degli infortunati abbia inciso in maniera determinante sul rendimento degli azzurri. Come riportato dal quotidiano, il cambio di passo è arrivato proprio quando Conte ha potuto nuovamente contare su elementi fondamentali della rosa.

Tra i protagonisti di questa svolta spiccano Lukaku, Gilmour, Anguissa, De Bruyne e McTominay, giocatori che hanno garantito qualità, equilibrio e incisività. Non a caso, lo scozzese e il belga sono stati decisivi nelle ultime uscite, risultando protagonisti nei successi più recenti.