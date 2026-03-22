Corriere dello Sport: “De Bruyne-Napoli, futuro già scritto”

Il futuro di Kevin De Bruyne al Napoli non sembra essere in discussione. Il centrocampista belga, arrivato la scorsa estate, ha ancora un anno di contratto con il club azzurro e, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, non ci sarebbero dubbi sulla sua permanenza anche nella prossima stagione.

Il quotidiano sottolinea come il numero azzurro sia pronto a vivere un finale di campionato da protagonista, confermando il suo ruolo centrale nella squadra di Antonio Conte. Dopo mesi difficili, la sua condizione è tornata ai massimi livelli, permettendogli di incidere nuovamente con continuità.

Per De Bruyne si prospetta anche il ritorno con la nazionale belga: come Lukaku, è stato infatti convocato per le amichevoli contro Stati Uniti e Messico, tornando a vestire la maglia del Belgio dopo un periodo di assenza.