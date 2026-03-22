Conte carica il Napoli: “Adesso proviamo a vincerle tutte”

Il finale di stagione del Napoli inizia con un messaggio chiaro di Antonio Conte alla squadra. Dopo la vittoria sul campo del Cagliari, il tecnico ha voluto mantenere alta la tensione nello spogliatoio, invitando i giocatori a credere fino in fondo negli obiettivi ancora raggiungibili in queste ultime otto giornate.

Come riporta oggi La Gazzetta dello Sport, Conte ha parlato al gruppo con toni decisi ma senza perdere il sorriso, cercando di trasformare la pressione in motivazione. “Adesso proviamo a vincerle tutte”, ha ribadito l’allenatore, sottolineando l’importanza di costruire un filotto di successi che possa cambiare il volto della stagione.

Le ultime otto partite significano potenzialmente ventiquattro punti, un bottino che potrebbe garantire al Napoli la qualificazione diretta in Champions League e, al tempo stesso, mettere pressione a Milan e Inter. L’obiettivo è restare agganciati fino all’ultimo, mantenendo vivo il sogno di recuperare posizioni in classifica e sfruttare ogni opportunità fino all’ultima giornata.