Dalla Turchia – Il Galatasaray vuole un risarcimento per l’infortunio di Lang. I dettagli

Durante l’ottavo di finale di Champions League giocato mercoledì tra Liverpool e Galatasaray terminato poi 4-0 per i padroni di casa, Lang ha riportato una grave ferita al pollice dopo uno scontro con un cartellone pubblicitario che ha lasciato un po’ tutti col fiato sospeso.

L’olandese, in prestito dal Napoli, è stato poi subito sottoposto ad un operazione terminata però con successo. Tuttavia il ds del Gala, Eray Yazga, ha dichiarato a HTSpor che la società di Istanbul ha già presentato un richiesta di risarcimento alla Uefa e che nel caso in cui questa non venga accolta, i turchi sarebbero pronti ad intraprendere delle azioni legali.