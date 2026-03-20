Tuttosport – “Napoli, attenzione alla Juventus per Spinazzola! I dettagli”

Sirene da Torino per Leonardo Spinazzola, terzino del Napoli che sarebbe finito nel mirino della Juventus di Luciano Spalletti per la prossima stagione. A riportarlo è l’edizione odierna di Tuttosport, ecco un estratto dell’articolo:

“La Juve ha avviato i primi contatti con l’entourage di Leonardo Spinazzola. Giusto qualche chiacchierata di puro stampo esplorativo, dal momento che la trattativa con il Napoli per il suo rinnovo di contratto (in scadenza a giugno) sembrerebbe essersi arenata. Da qui, l’ingresso in scena della dirigenza bianconera, che si è detta disposta a offrigli due anni di contratto, pur di convincerlo a vestire di nuovo la maglia della Juventus. Il fascino del progetto – liquido – di Spalletti – in cui Spina potrebbe ritagliarsi un ruolo da assoluto protagonista per via della sua duttilità sia che si imposti a tre o a quattro – va di pari passo con un amore retró, mai passato di moda. L’esterno è arrivato alla Juventus da ragazzino, per poi esordirvi in prima squadra solo nel 2019, dopo le varie esperienze in prestito in giro per l’Italia”.