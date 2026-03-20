Padovan a RNC – “Chance di scudetto al Napoli? Per me gli azzurri finiranno in questa posizione”

Giancarlo Padovan, giornalista, è intervenuto ai microfoni di Radio Napoli Centrale dove, tra i vari argomenti affrontati, si è anche soffermato sullo stato di forma attuale del Napoli e sulle chance di una possibile rimonta all’Inter capolista. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni:

“Prospettive sul Napoli? Del Napoli mi aspetto un grande finale di stagione, con il sorpasso sul Milan e un avvicinamento pericoloso all’Inter. Non credo fino in fondo alla riapertura del campionato. Secondo me il Napoli arriverà al secondo posto, ma non penso si possa parlare di riapertura per la corsa Scudetto. Como al quarto posto? Sì, per me è favorito anche se non ha un calendario semplice. Per come ha battuto la Roma, per la paura che non ha nell’affrontare l’Inter. Credo che può soffiare il posto alla Juventus. La Roma la vedo in difficoltà”.