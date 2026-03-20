Marangon – “Lukaku? Può essere ancora utile, ma il Napoli deve essere più competitivo in Europa…”

Luciano Marangon, ex calciatore, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di TMW Radio, dove si è espresso sul futuro di Romelu Lukaku e non solo. Eccone un estratto:

Il Napoli farebbe bene a tenere Lukaku o farebbe bene a prendere un altro attaccante?

“Nel mondo ci sono giocatori fra i migliori che hanno quarant’anni, quindi lui a trentatré anni potrà essere ancora utile. Per le coppe europee di certo bisognerà qualcosa in più, dato che quest’anno le cose non sono andate bene. Di certo sul mercato bisognerà fare qualcosa per rendere la squadra competitiva anche in ambito internazionale”.