Tuttosport – Napoli, contatti con l’agente di Joao Gomes. Si cerca di anticipare la concorrenza

Scritto da:
Elia Falco
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Joao Gomes Wolverhampton

Il Napoli sta lavorando al colpo Joao Gomes. Il centrocampista, di proprietà del Wolverhampton, è stato cercato da Giovanni Manna già nel mercato di gennaio. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, la dirigenza ha avviato già da settimane i contatti con Carlos Leite, agente del brasiliano. L’obiettivo è quello di muoversi con anticipo, visto che il calciatore piace anche al Manchester United. Di seguito, ecco quanto riportato. “A centrocampo – non è un mistero – che sia nei piani l’acquisto di uno specialista per completare il reparto. Fari puntati su Joao Gomes del Wolverhampton: contatti e dialoghi già avviati da settimane con i rappresentanti del giocatore capitanati da Carlos Leite. Per il classe 2001 bisogna provare a muoversi in anticipo, visto che piace pure al Manchester United”.

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