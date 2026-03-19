Tuttosport – Napoli a caccia di un terzino, occhi su Valincic della Dinamo Zagabria. I dettagli

Uno degli obiettivi principali del Napoli in questa sessione di mercato è quello di rinforzare la propria fascia destra. Serve un uomo che possa fungere da vice del capitano Giovanni Di Lorenzo. Uno dei possibili obiettivi per il mercato estivo, rivela Tuttosport, è Moris Valincic della Dinamo Zagabria, terzino destro croato classe 2002 e autore di 3 assist nel corso di questa stagione. Di seguito, ecco quanto riportato. “Così come resta nei programmi l’acquisto di un terzino, che possa fungere da vice Di Lorenzo e crescere all’ombra del capitano degli ultimi due Scudetti. Fari puntati sul croato Moris Valincic della Dinamo Zagabria, cercato in passato anche dall’Inter. Occhio però alla possibilità di cogliere Oltremanica qualche opportunità per l’out destro”.