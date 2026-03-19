Repubblica – Napoli, il reparto difensivo è l’anello debole. Serve un’inversione di tendenza

La difesa è oggi l’anello debole del Napoli. Nelle ultime 11 gare, gli azzurri non sono mai riusciti a collezionare un clean sheet. Un risultato che ha le sue attenuanti (infortuni su tutto), ma che richiede un’inversione di tendenza in queste ultime nove partite stagionali. Ne parla l’edizione odierna de La Repubblica.

“Al sollievo per il ritorno a disposizione dopo un’attesa di quasi cinque mesi di tutti i “Fab Four” – con Anguissa, De Bruyne, McTominay e molto probabilmente pure Lobotka in partenza per la trasferta in Sardegna – fanno infatti da amaro contraltare le crescenti difficoltà del reparto arretrato, che è diventato con il passare delle partite l’anello debole della squadra di Antonio Conte. Parlano chiaro i 30 gol subiti dai campioni d’Italia in serie A dopo 29 giornate e i 15 al passivo nelle 8 sfide del maxi girone della Champions League. L’ultimo clean sheet risale addirittura allo scorso 17 gennaio (contro il Sassuolo al Maradona) e da allora sono passate ben 11 gare, in cui si sono alternati con pochissima fortuna tra i pali Milinkovic Savic e Meret. Stanno pesando in maniera dolorosa le lunghe assenze per infortunio di due pilastri come Rahmani e Di Lorenzo, a cui si è aggiunta da una decina di giorni quella del brasiliano Juan Jesus. Le giustificazioni insomma non mancano e ancora una volta l’epicentro dei guai è l’affollata infermeria di Castel Volturno, dove sta continuando il suo faticoso percorso di recupero anche Neres. La sostanza però non cambia e si impone lo stesso un’inversione di tendenza, coi restanti nove esami da affrontare”.