Quando rientra Rrahmani? Le ultime sul difensore

Con i rientri di Anguissa, De Bruyne e McTominay, l’infermeria del Napoli si sta pian piano svuotando, a breve toccherà a Lobotka e dopo la sosta può rivedersi in gruppo anche capitan Di Lorenzo. Come riporta Il Mattino, la nota dolente è Rrahmani, per il difensore i tempi sono ancora lunghi. Si parla di almeno un mese e mezzo, quando ormai mancheranno pochissime partite alla fine del campionato. Il calciatore poi dovrà trovare la miglior condizione per ritagliarsi spazio al centro della difesa, ruolo in cui è fondamentale. Tanti i gol presi dal Napoli quest’anno e l’assenza del kosovaro ha sicuramente pesato su questo bilancio negativo. Conte spera di ritrovarlo in forma al più presto per il rush finale di questa stagione.