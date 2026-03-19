Maresca fa gola a diversi club: Napoli interessato in caso di addio di Conte

C’è un tecnico italiano in cerca di panchina per la prossima stagione che fa gola a diverse squadra di Serie A. Enzo Maresca, dopo la fine dell’avventura al Chelsea, ha scelto di restare libero fino alla prossima stagione per scegliere bene il suo futuro. Come riporta Tmw, la Fiorentina lo vorrebbe come post Vanoli e il ds Paratici sta sondando il terreno. Il sogno di Maresca è quello di sostituire Pep Guardiola sulla panchina del City in caso di addio del tecnico. In Italia, oltre alla Fiorentina, l’ex Chelsea potrebbe rappresentare un opzione interessante per Napoli e Juve: ad oggi il futuro di Conte e Spalletti è ancora da decifrare. Se nessuno dovesse farsi avanti in Serie A, Maresca potrebbe decidere di accasarsi in qualche squadra in Premier, gli estimatori non mancano.